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общество

Выплату на первого ребёнка до 3-х лет в Новосибирской области получают 20 тысяч детей

Фото Выплату на первого ребёнка до 3-х лет в Новосибирской области получают 20 тысяч детей
Фото Выплату на первого ребёнка до 3-х лет в Новосибирской области получают 20 тысяч детей

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области с начала текущего года больше родители больше 20 тысяч детей получают выплаты.

В Новосибирской области родители 22050 детей получают выплаты с рождения до трёх лет. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Право на пособие есть у женщин, которые стали мамами впервые. Кроме того, в случае смерти матери или лишения ее родительских прав, отмены усыновления, деньги получает отец, усыновитель или опекун ребенка. Обязательным условием является наличие российского гражданства и постоянное проживание на территории страны. Также учитывается нуждаемость семьи в выплате.

«Заявление можно подать в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка. Но следует учесть, что выплата будет начисляться со дня рождения ребенка только в том случае, если обратились за ее назначением не позднее 6 месяцев с момента его появления на свет. Если этот срок упущен, то с месяца подачи заявления», — рассказали в СФР.

Подать заявление можно как как через МФЦ, так и при помощи Госуслуг. Размер пособия в 2023 году — 15261 рубль.

Напомним, жильцам дома на Линейной в Новосибирске выплатили почти 10 млн.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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