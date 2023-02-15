В новосибирском Академгородке эвакуировали посетителей почты

Фото: t.me/akademnen

Задымление произошло в одном из отделений почты в Академгородке Новосибирска.

В новосибирском Академгородке произошло задымление в отделении почты на улице Ильича. Об этом вечером в среду, 15 февраля, сообщил телеграм-канал «Ненаучный городок» со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы передали, что на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, а посетителей эвакуировали. Людям предложили погреться в служебных машинах.

Как утверждает канал, инцидент может быть связан с проблемами с проводкой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске, во вторник, 14 февраля, на пожаре в частном доме по улице Горбаня погибло двое человек. Прибывшие спасатели во время разведки горящего дома обнаружили двух погибших — 50 летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Огнеборцам удалось справиться с пожаром за полчаса, горение было ликвидировано на площади 13 квадратных метров. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели МЧС России, полицейские и следователи Следственного комитета. Специалисты установят все обстоятельства и причину произошедшего.