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Что подарить мужу на 23 февраля: небанальные презенты на Wildberries до 1000 рублей

Фото Что подарить мужу на 23 февраля: небанальные презенты на Wildberries до 1000 рублей
Фото Что подарить мужу на 23 февраля: небанальные презенты на Wildberries до 1000 рублей

Freepik, authors: pepifoto, скриншоты с Wildberries

На следующей неделе в России отметят ежегодный мужской праздник — День Защитника Отечества. В этот день принято поздравлять всех мужчин, независимо от возраста и службы в армии. В материале Сиб.фм делимся вариантами недорогих подарков на 23 февраля, которые можно заказать на Wildberries.

Держатель для телефона в автомобиль (297 рублей)

Фото Что подарить мужу на 23 февраля: небанальные презенты на Wildberries до 1000 рублей 2

Для мужчин, которые водят автомобиль хорошим и недорогим подарком станет магнитный держатель для телефона. Магнит позволит надежно зафиксировать телефон в оптимальном положении. Кроме того, у автовладельца есть возможность менять места расположения мобильного устройства.

Танк мини-бар (493 рубля)

Фото Что подарить мужу на 23 февраля: небанальные презенты на Wildberries до 1000 рублей 3

Подарочный набор станет отличным подарком для папы, брата друга или мужа. Танк очень оригинальный, интересный и креативный подарок, в который можно вместить 3 банки любого напитка, а также положить любимые снеки.

Браслет мужской стальной (727 рублей)

Фото Что подарить мужу на 23 февраля: небанальные презенты на Wildberries до 1000 рублей 4

Металлический браслет лучший аксессуар для мужчин. А якорное плетение добавляет браслету износостойкость и надежность. Кроме того, украшение со звеньями регулируется под любой размер руки.

Сенсорные спортивные перчатки (682 рубля)

Фото Что подарить мужу на 23 февраля: небанальные презенты на Wildberries до 1000 рублей 5

Спортивные теплые перчатки хорошо тянутся и полностью облегают ладонь. Они изготовлены из ветрозащитного водоотталкивающего материала, сохраняют тепло, а также дают возможность управлять смартфоном прямо в них.

Многоразовый ароматизатор (726 рублей)

Фото Что подарить мужу на 23 февраля: небанальные презенты на Wildberries до 1000 рублей 6

Эксклюзивная пахучка Бульдог в машину ручной работы и элитный автопарфюм в комплекте станут отличным подарком для себя и близких. Автомобильный ароматизатор надежно фиксируется на горизонтальный и вертикальный дефлектор автомобиля, подходит даже для езды по бездорожью. В комплекте с ароматизатором идет подарочная коробка , а так же фруктовая заправка — парфюм духи в машину.

Напомним, эксперт рассказала, как выбрать подарок на 23 февраля.

Кроме того, ранее Сиб.фм опубликовал график выходных дней в честь Дня Защитника Отечества и прогноз погоды в Новосибирске в праздничные дни.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

мужчины
подарки
праздник
День Защитника Отечества
23 февраля
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