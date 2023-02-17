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Командир отряда "Вега" из Новосибирска Панфёров опроверг гибель на СВО двух бойцов

Фото Командир отряда "Вега" из Новосибирска Панфёров опроверг гибель на СВО двух бойцов
Фото Командир отряда "Вега" из Новосибирска Панфёров опроверг гибель на СВО двух бойцов

Фото: Минобороны

Командир элитного батальона "Вега" из Новосибирской области опроверг информацию о гибели двух членов отряда в зоне СВО.

Глава именного батальона "Вега", первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров опроверг гибель бойцов отряда в ходе спецоперации. Об этом он сообщил "МК в Новосибирске".

«У «Веги» все в порядке. Все у нас живы и здоровы», — сказал Панферов.

Командир батальона в настоящее время находится в зоне СВО. Поэтому с большим удивлением воспринял появившуюся в региональных СМИ информацию о якобы гибели двух бойцов отряда. В публикациях, которые после прояснения ситуации были отредактированы, сообщалось, что военнослужащие из "Веги" погибли под минометные обстрел, погибли и уже похоронены на Гусинобродском кладбище.

Как ранее писал Сиб.фм, в начале февраля батальон "Вега" из Новосибирской области в полном составе приступил к выполнению задач в зоне СВО.

В составе "Веги" на СВО отправились депутаты Заксобрания Андрей Панфёров и Сергей Конько, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.

Всего в батальоне — более 400 человек из Новосибирской области и других регионов страны. При отборе в элитное подразделение учитывались морально-боевые качества, опыт участия в военных операциях.

Напомним, новым командующим Центральным военным округом стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, выпускник Новосибирского военного училища. Данные обновились на сайте Министерства обороны РФ в пятницу, 17 февраля. Что известно о генерал-лейтенанте Мордвичеве, который оказался выпускником новосибирского НВВКУ, рассказали в материале.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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