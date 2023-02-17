Командир отряда "Вега" из Новосибирска Панфёров опроверг гибель на СВО двух бойцов

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Командир элитного батальона "Вега" из Новосибирской области опроверг информацию о гибели двух членов отряда в зоне СВО.

Глава именного батальона "Вега", первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров опроверг гибель бойцов отряда в ходе спецоперации. Об этом он сообщил "МК в Новосибирске".

«У «Веги» все в порядке. Все у нас живы и здоровы», — сказал Панферов.

Командир батальона в настоящее время находится в зоне СВО. Поэтому с большим удивлением воспринял появившуюся в региональных СМИ информацию о якобы гибели двух бойцов отряда. В публикациях, которые после прояснения ситуации были отредактированы, сообщалось, что военнослужащие из "Веги" погибли под минометные обстрел, погибли и уже похоронены на Гусинобродском кладбище.

Как ранее писал Сиб.фм, в начале февраля батальон "Вега" из Новосибирской области в полном составе приступил к выполнению задач в зоне СВО.

В составе "Веги" на СВО отправились депутаты Заксобрания Андрей Панфёров и Сергей Конько, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.

Всего в батальоне — более 400 человек из Новосибирской области и других регионов страны. При отборе в элитное подразделение учитывались морально-боевые качества, опыт участия в военных операциях.

Напомним, новым командующим Центральным военным округом стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, выпускник Новосибирского военного училища. Данные обновились на сайте Министерства обороны РФ в пятницу, 17 февраля. Что известно о генерал-лейтенанте Мордвичеве, который оказался выпускником новосибирского НВВКУ, рассказали в материале.