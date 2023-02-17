Правительство НСО выделило 335 млн на расселение жильцов дома на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Региональные власти выделили деньги на расселение жильцов дома на Линейной улице в Новосибирске.

На расселение жильцов дома №39 на Линейной улице, где 9 февраля произошёл взрыв газа с последующим обрушением, выделили 335,5 млн рублей. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в правительстве Новосибирской области. Средства направили из резервного фонда, поручение поступило от губернатора Андрея Травникова.

В правительстве напомнили, что дом не подлежит восстановлению и вскоре будет снесён.

Ранее Сиб.фм сообщал, что власти Новосибирска со следующей недели начнут активный поиск новых квартир для жильцов дома на Линейной улице, где 9 февраля произошёл взрыв газа с последующим обрушением. Дом №39 на Линейной не будут восстанавливать, сообщил ранее губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.

Также накануне семьям погибших на Линейной начали выплачивать по 1 млн.

Напомним, в Новосибирске 19 человек из дома на Линейной остаются в гостинице "Северная".