В Новосибирске продлили режим «чёрного неба» до 18 февраля

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До вечера субботы в Новосибирске сохранится режим неблагоприятных метеоусловий.

В Новосибирске до 18:00 18 февраля продлён режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как режим «чёрного неба». Уведомление опубликовано на сайте Западно-Сибирского УГМС.

«В период с 18 часов 17.02 до 18 часов 18.02 на территории г. Новосибирск сохранятся метеорологические условия,неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — сообщили синоптики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская природоохранная прокуратура проверит предприятия, не снизившие количество выбросов в атмосферу во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий, известного как режим «чёрного неба».

В Новосибирске с 15 часов 14 февраля до 17 февраля ввели режим «черного неба». По данным УГМС, в городе сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Тем временем мэр Новосибирска сообщил, что проблемы с качеством воздуха, возникающие в Новосибирске, связаны с погодными условиями.