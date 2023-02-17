В Новосибирске снесут аварийный дом на Романова

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В течение десяти лет аварийный дом в центре Новосибирска расселят и снесут.

Аварийный дом на улице Романова 1959 года постройки в центре Новосибирска планируют расселить и снести к 2033 году. Соответствующее распоряжение подписал мэр Анатолий Локоть, сказано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска»

Тридцати жильцам аварийного дома в течение этого срока предоставят новые квартиры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что около 18 тысяч жителей региона ожидают расселения из аварийных домов. Об этом сообщили в ходе коллегии прокуратуры Новосибирской области в пятницу, 17 февраля.

Также на расселение жильцов дома №39 на Линейной улице, где 9 февраля произошёл взрыв газа с последующим обрушением, выделили 335,5 млн рублей. Средства направили из резервного фонда, поручение поступило от губернатора Андрея Травникова. В правительстве напомнили, что дом не подлежит восстановлению и вскоре будет снесён.

Напомним, в Новосибирске ветер снес крышу дома на Красном проспекте.