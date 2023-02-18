Определились шесть кандидатов на пост мэра Бердска

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Шестым кандидатом на пост мэра Бердска стала женщина – бывшая глава Барышевского сельсовета Новосибирской области.

Приём документов от кандидатов стартовал в феврале этого года. И первым стал участник СВО Александр Трушакин. Вторым стал опытный политик, начальник управления по работе с территориями министерства региональной политики, а также член «Единой России» Роман Бурдин.

В День Святого Валентина, 14 февраля, документы подал третий кандидат – местный бизнесмен Михаил Блынский. После него в избирком пришёл и ещё один предприниматель — заместитель директора ООО «Маяк» Николай Яковченко.

И уже под конец работы конкурсной комиссии, 17 февраля, документы подала единственная женщина — депутат Совета депутатов Новосибирского района от КПРФ Наталья Пшеничная. Этот кандидат также имеет опыт работы управленца: долгое время 41-летняя Пшеничная исполняла обязанности главы Барышевского сельсовета.

Следующий этап, который предстоит пройти всем кандидатам – собеседование – оно пройдёт 21 марта. После этого в предвыборной гонке останется всего два кандидата.