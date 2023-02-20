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Под Новосибирском похоронят погибшего в ходе СВО мобилизованного Александра Самойлова

Фото Под Новосибирском похоронят погибшего в ходе СВО мобилизованного Александра Самойлова
Фото Под Новосибирском похоронят погибшего в ходе СВО мобилизованного Александра Самойлова

Фото: администрация Убинского района НСО

В Новосибирской области пройдёт прощание с погибшим в ходе СВО уроженцем Убинского района.

Уроженец Убинского района Александр Самойлов погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в районной администрации.

Александра призвали в рамках частичной мобилизации 24 октября. Он был разведчиком-санитаром. Военнослужащий погиб при выполнении задач в районе города Кременная под миномётным огнём 9 февраля.

Александр родился 27 августа 1989 года в селе Черный Мыс Убинского района. Церемония прощания с Александром состоится во вторник, 21 февраля в 12-00 часов в Церкви Ефросинии Полоцкой по адресу: улица Лазурная, 26.

Напомним, сегодня под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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