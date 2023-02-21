Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество

Послание Владимира Путина 21 февраля 2023: прямая трансляция

Фото Послание Владимира Путина 21 февраля 2023: прямая трансляция
Фото Послание Владимира Путина 21 февраля 2023: прямая трансляция

Фото Кремлин.ру, видео - "Первый канал" в "ВК"

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию — речь главы государства будут транслировать все федеральные каналы.

Президент России Владимир Путин обратится с послание в Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. Это будет уже 18-е по счету обращение российского лидера к ФС. Трансляция с мероприятия начнется в 16:00 по новосибирскому времени. Видео будет доступно также на сайте Сиб.фм: перед началом просмотра обновите, пожалуйста, страницу браузера.

Одной из ключевых тем обращения президента станет СВО.

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кроме Первого канала, осуществлять прямую телетрансляцию президентского Послания будут и другие федеральные каналы: «Россия 1» и НТВ. Время выступления Путина запланировано с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

В ушедшем 2022 году такое Послание было пропущено в силу высокой интенсивности событий (согласно Конституции РФ, президент имеет право брать паузу в таких вопросах).

По данным Кремля, послание будет оглашено в Гостином дворе. Туда приглашены все главы регионов, депутаты верхней и нижней палат, представители различных ветвей власти.

Как ранее писал Сиб.фм, на оглашении послания будет присутствовать губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25301
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21163
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
20686
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
18463
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15474
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13697
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12014
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека