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общество

Сомнолог объяснила, как алкоголь влияет на сон

Фото Сомнолог объяснила, как алкоголь влияет на сон
Фото Сомнолог объяснила, как алкоголь влияет на сон

Freepik, authors: stefanamer

По словам сомнолога Софии Черкасовой, употребление спиртного делает сон человека прерывистым.

Спиртное может помочь при засыпании, однако сон будет более фрагментированным. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-сомнолог София Черкасова. По словам медика, алкоголь расслабляет, но ночью организм начнет перерабатывать алкоголь и сон становится прерывистым.

«Помощь заключается лишь в том, что спиртное расслабляет, позволяет избавиться от настойчивых мыслей. Однако ночью, в то время как организм начинает метаболизировать алкоголь, происходит целый ряд внутренних процессов. В результате сон может прерываться», — объяснила сомнолог.

Напомним, сомнолог Лебедева развеяла миф о необходимости ложиться спать до полуночи.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

алкоголь
врач
сон
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