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В Новосибирске 80-летний мужчина погиб при падении с пятого этажа

Фото В Новосибирске 80-летний мужчина погиб при падении с пятого этажа
Фото В Новосибирске 80-летний мужчина погиб при падении с пятого этажа

Фото Сиб.фм

В Новосибирске пожилой мужчина погиб при падении с пятого этажа.

Во вторник, 21 февраля, в Кировском районе Новосибирска пожилой мужчина выпал из окна квартиры на 5 этаже и погиб. Следователи начали проверку по факту обнаружения тела.

Инцидент произошел в 10 утра. Пенсионер выпал из окна пятого этажа дома №22 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Как сообщает gorsite.ru, у 80-летнего мужчины есть сын, который живет отдельно от него. По словам соседей, мужчина вел обычную жизнь, не был замечен в нарушениях правопорядка.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области сообщили, что следователи начали проверку в связи с гибелью человека на предмет криминальных причин. Так, оперативная группа уже осмотрела место происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске инженера строительной компании осудят за гибель работника на стройке. 34-летний бетонщик не имел допуска к работе на высоте, а также страховочного снаряжения. Несмотря на это, 27 сентября 2022 года он вышел на участок рядом с шахтой лифта, оступился на листе фанеры, упал в 8-метровую шахту лифта и погиб.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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