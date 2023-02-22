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В Новосибирске реконструируют заброшенный завод на Серебренниковской

Фото В Новосибирске реконструируют заброшенный завод на Серебренниковской
Фото В Новосибирске реконструируют заброшенный завод на Серебренниковской

Фото: DBA-Group

Старый завод в центре Новосибирска подвергнется реконструкции.

В Новосибирске пройдёт реконструкция здания заброшенного НИИ измерительных приборов имени Коминтерна. Такое решение озвучили в ходе заседания городской комиссии по градостроительству.

В частности, на заседании одобрили предложение увеличить количество этажей старого завода. Кроме того, в самом помещении будут находиться две стеклянные башни высотой несколько десятков метров.

Изменение конструкций здания пройдёт в рамках проекта о реконструкции треугольного квартала на улице Серебренниковской. Ранее его выкупил девелопер Тимур Саттаров. План не включает в себя жилую застройку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что владелец магазина «Универсам» в Центральном районе Новосибирска временно отказался от перестройки здания в жилой комплекс. Мэрия Новосибирска вернётся к обсуждению этого проекта через несколько месяцев. До этого застройщик планировал перестроить здание магазина в высотный жилой дом. Это возмутило местных жителей, и они обратились в прокуратуру и мэрию города с инициативой против застройки культурного центра города.

Напомним, в Новосибирске реконструируют музей им. Кондратюка за 172 млн.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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