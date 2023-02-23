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На выезде из Новосибирска образовалась пробка из-за оборванных проводов

Фото На выезде из Новосибирска образовалась пробка из-за оборванных проводов
Фото На выезде из Новосибирска образовалась пробка из-за оборванных проводов

Фото: скриншот с видео "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Станционной оборвались провода – водители боялись замыкания и двигались очень медленно.

Об оборванных проводах на улице Станционная сообщают подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте». По информации автолюбителей, порыв произошёл вечером 23 февраля.

«На Станционной произошёл обрыв проводов. Они лежат на дороге и мешают проезду автомобилей», — сообщают очевидцы.

Как говорят проезжавшие там автомобилисты, обрыв растянулся почти на километр дороги. При этом многие из них отметили упавший столб.

«А если они под напряжением – это какой разряд можно получить?»

- возмущены новосибирцы.

В результате вечернего ЧП на выезде из Новосибирска образовалась длинная пробка. Впрочем, на место выехали и сотрудники ГИБДД. По сообщениям, оборванные провода не находились под напряжением, а движение электротранспорта не осуществлялось.

Напомним, в предстоящую субботу, 25 февраля, закроется движение электротранспорта по улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда – с чем это связано, вы узнаете из этого материала.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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