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МЧС: В больницах Новосибирска все еще остаются двое пострадавших от взрыва на Линейной

Фото МЧС: В больницах Новосибирска все еще остаются двое пострадавших от взрыва на Линейной
Фото МЧС: В больницах Новосибирска все еще остаются двое пострадавших от взрыва на Линейной

Сиб.фм

Двое пострадавших от взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска все еще находятся в стационаре.

После трагедии на улице Линейная 9 февраля всего в Новосибирскую клиническую больницу, первую и четвертую горбольницы было госпитализировано 8 человек. Двое из них до сих пор проходят лечение в условиях стационара. 38 человек размещены в пунктах временного содержания. Более 60 человек расселены. Об этом доложил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в областном правительстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования взяли под стражу Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которые представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", ремонтировали газовые плиты в нескольких квартирах этого дома.

Напомним, 9 февраля в доме №34 на улице Линейная взорвался бытовой газ. Частично были разрушены два подъезда, в которых было не менее 30 квартир и проживало более 160 человек. Погибли 14 человек. 15-ая жертва взрыва скончалась в больнице на прошлой неделе. Дом восстановлению не подлежит. На переселение жильцов выделено 335, 5млн. рублей из регионального бюджета. Жильцы разрушенного дома уже получили выплаты в размере от 10 до 150 тыс. рублей.

 

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