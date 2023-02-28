В Новосибирске водитель фуры рассыпал кирпичи на дороге и уехал

Фото: АСТ-54

Из грузового автомобиля в Новосибирске высыпалась груда кирпичей.

На улице Владимировской в Новосибирске из грузового автомобиля на проезжую часть высыпалась груда кирпичей. Об этом сообщили очевидцы в гурппе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Фабричной грузовой автомобиль потерял несколько паллетов кирпичей, затруднив движение при развороте в сторону улицы Владимировской», — сказано в публикации.

Со слов очевидцев, водитель не остановился, а поехал дальше, несмотря на то, что кирпичи остались лежать на дороге.

Ранее Сиб.фм сообщал, что риск аварий на дорогах Новосибирска увеличился с наступлением потепления с 1 марта. В конце февраля в Новосибирске резко повысилась среднесуточная температура и наступали первые оттепели: 20-22 февраля температура поднималась до +4 градусов, и по прогнозам, в начале марта она достигнет отметки +7.