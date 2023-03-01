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24-летний участник ЧВК «Вагнер» Алексей Акатов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото 24-летний участник ЧВК «Вагнер» Алексей Акатов из Новосибирской области погиб в зоне СВО
Фото 24-летний участник ЧВК «Вагнер» Алексей Акатов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: Администрация Бердска

Осужденный боец ЧВК «Вагнер» Алексей Акатов из Новосибирского района погиб в зоне СВО.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Новосибирской области Алексей Акатов. О гибели 24-летнего молодого человека сообщили в администрации Бердска.

Алексей родился 30 декабря 1998 года в селе Раздольное Новосибирского района. По данным областной прокуратуры, 4 апреля 2019 года его задержали по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. В ноябре 2022 года он подписал контракт с частной военной компанией «Вагнер» и отправился в зону СВО.

Дата смерти молодого человека — 11 февраля 2023 года. Его отец скончался, а мать живёт в Бердске, поэтому церемония прощания состоялась на бердском городском кладбище 1 марта.

Ранее Сиб.фм публиковал фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года. Это неполный список: точные достоверные данные о погибших невозможно уточнить во время проведения спецоперации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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