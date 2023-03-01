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общество

Предприниматели из Новосибирска собрали 17 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Фото Предприниматели из Новосибирска собрали 17 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии
Фото Предприниматели из Новосибирска собрали 17 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Фото: Pixabay.com

Новосибирские предприниматели организовали доставку гуманитарного груза в Сирию, где произошло землетрясение.

Новосибирские предприниматели собрали гуманитарный груз для пострадавших после землетрясения жителей Сирии. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в правительстве региона.

«Мы собрали порядка 17 тонн груза. Уже 6 марта он будет в Москве и затем, под эгидой Национального центра управления обороной РФ, его доставят в Сирийскую Арабскую Республику», – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Гуманитарный груз включает в себя необходимые предметы бытовой химии, лекарства. Также в посылке есть продукты питания: мучные изделия и крупы, сахар и подсолнечное масло, товары бакалейной группы и консервы, уточнил Гончаров.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как сотни жителей Новосибирска собрали гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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