Предприниматели из Новосибирска собрали 17 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

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Новосибирские предприниматели организовали доставку гуманитарного груза в Сирию, где произошло землетрясение.

Новосибирские предприниматели собрали гуманитарный груз для пострадавших после землетрясения жителей Сирии. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в правительстве региона.

«Мы собрали порядка 17 тонн груза. Уже 6 марта он будет в Москве и затем, под эгидой Национального центра управления обороной РФ, его доставят в Сирийскую Арабскую Республику», – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Гуманитарный груз включает в себя необходимые предметы бытовой химии, лекарства. Также в посылке есть продукты питания: мучные изделия и крупы, сахар и подсолнечное масло, товары бакалейной группы и консервы, уточнил Гончаров.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как сотни жителей Новосибирска собрали гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва.