Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа

Фото: S7
Вылет рейса из Тюмени в Новосибирск задерживают на несколько часов.
Вылет самолёта из Тюмени в Новосибирск задерживается на четыре часа. Информация об этом опубликована в онлайн-табло аэропорта Толмачёво.
Рейс 5352 авиакомпании S7 должен был приземлиться в Новосибирске в 19:50, однако сейчас время прибытия изменено на 00:15 по местному времени. О причинах задержки борта не сообщается.
Ранее Сиб.фм сообщал о задержке рейса из Новосибирска в Санкт-Петербург. Это было связано с перекрытием воздушного пространства в небе над Северной столицей из-за обнаруженного неизвестного объекта. Самолёт вылетел в Пулково на час позже времени расписания.
Напомним, S7 запустит рейс из Новосибирска в Дубай с 17 марта.
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