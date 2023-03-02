Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа

Фото Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
Фото Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа

Фото: S7

Вылет рейса из Тюмени в Новосибирск задерживают на несколько часов.

Вылет самолёта из Тюмени в Новосибирск задерживается на четыре часа. Информация об этом опубликована в онлайн-табло аэропорта Толмачёво.

Рейс 5352 авиакомпании S7 должен был приземлиться в Новосибирске в 19:50, однако сейчас время прибытия изменено на 00:15 по местному времени. О причинах задержки борта не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал о задержке рейса из Новосибирска в Санкт-Петербург. Это было связано с перекрытием воздушного пространства в небе над Северной столицей из-за обнаруженного неизвестного объекта. Самолёт вылетел в Пулково на час позже времени расписания.

Напомним, S7 запустит рейс из Новосибирска в Дубай с 17 марта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13619
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11744
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11279
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8351
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7765
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7621
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6511
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса