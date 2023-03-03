Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Бизнесмен Дерипаска назвал вопросом времени перенос столицы в Новосибирск

Фото Бизнесмен Дерипаска назвал вопросом времени перенос столицы в Новосибирск
Фото Бизнесмен Дерипаска назвал вопросом времени перенос столицы в Новосибирск

Скриншот: YouTube

По мнению российского бизнесмена, столица России должна находиться в Новосибирске или Красноярске.

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что перенос столицы России в Новосибирск или Красноярск это вопрос времени. Своё мнение предприниматель озвучил в эфире телеканала «Россия-24».

«Я не говорю о том, что столицу нужно завтра перенести в Сибирь, но тем не менее рано или поздно это придётся сделать», — заявил Дерипаска.

Бизнесмен напомнил, что Сибирь — географический центр страны. По мнению Олега Дерипаски, подобное решение позволит войти в основной поток товаров и инвестиций, который будет идти через Азию.

Ранее разные политические деятели неоднократно высказывались о потенциальных преимуществах переноса столицы России в Сибирь. В частности, заявления делал экс-губернатор Свердловской области, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и другие. Сам Дерипаска также не впервые говорит о такой возможности. Впрочем, ещё осенью прошлого года президент Владимир Путин ответил, что в России нет необходимости в переносе столицы из Москвы.

Напомним, в 2021 году министр обороны России Сергей Шойгу уже выступал с предложением возвести в Сибири несколько новых крупных городов. И в один из них перенести столицу России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11643
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10110
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8717
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8139
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6947
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона
6629
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса
6053
Боец «Вагнера» Роман Дорохов из Новосибирской области погиб в ходе СВО