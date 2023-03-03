Бизнесмен Дерипаска назвал вопросом времени перенос столицы в Новосибирск

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По мнению российского бизнесмена, столица России должна находиться в Новосибирске или Красноярске.

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что перенос столицы России в Новосибирск или Красноярск это вопрос времени. Своё мнение предприниматель озвучил в эфире телеканала «Россия-24».

«Я не говорю о том, что столицу нужно завтра перенести в Сибирь, но тем не менее рано или поздно это придётся сделать», — заявил Дерипаска.

Бизнесмен напомнил, что Сибирь — географический центр страны. По мнению Олега Дерипаски, подобное решение позволит войти в основной поток товаров и инвестиций, который будет идти через Азию.

Ранее разные политические деятели неоднократно высказывались о потенциальных преимуществах переноса столицы России в Сибирь. В частности, заявления делал экс-губернатор Свердловской области, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и другие. Сам Дерипаска также не впервые говорит о такой возможности. Впрочем, ещё осенью прошлого года президент Владимир Путин ответил, что в России нет необходимости в переносе столицы из Москвы.

Напомним, в 2021 году министр обороны России Сергей Шойгу уже выступал с предложением возвести в Сибири несколько новых крупных городов. И в один из них перенести столицу России.