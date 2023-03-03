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Глава СКР Быстрыкин поручил проверить УК в Новосибирске после жалоб на тарифы

Фото Глава СКР Быстрыкин поручил проверить УК в Новосибирске после жалоб на тарифы
Фото Глава СКР Быстрыкин поручил проверить УК в Новосибирске после жалоб на тарифы

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу жителей Новосибирска на завышенные тарифы управляющей компании.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу от жителей Новосибирска на завышенные тарифы управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что к Бастрыкину обратился депутат Заксобрания Новосибирской области после жалоб жителей Ленинского района города, где жители рассказали, что УК завышает цены на услуги, тем самым нарушая права граждан.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ по Новосибирской области Зарипову В.Б. организовать процессуальную проверку и представить доклад по ситуации", — сообщили в Следкоме.

Ход и результаты проверки проконтролирует центральный аппарат Следственного комитета.

Как ранее писал Сиб.фм, глава СКР Бастрыкин рассказал о помощи детям из ЛНР и ДНР.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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