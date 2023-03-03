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Мэр Новосибирска Локоть обратился к БЭБ.РФ за деньгами для обновления поездов метро

Фото Мэр Новосибирска Локоть обратился к БЭБ.РФ за деньгами для обновления поездов метро
Фото Мэр Новосибирска Локоть обратился к БЭБ.РФ за деньгами для обновления поездов метро

Фото: t.me/alokot

Новосибирский мэр выступил на Красноярском экономическом форуме.

Новосибирск может получить деньги от госкорпорации ВЭБ.РФ на обновление подвижного состава метрополитена. К организации обратился мэр Анатолий Локоть на Красноярском экономическом форуме в пятницу, 3 марта. Градоначальник напомнил, что новосибирское метро нуждается в замене старых четырёхвагонных составов новыми пятивагонными.

Также Анатолий Локоть поднял вопрос реконструкции территории Военного городка.

«Обратился к ВЭБ.PФ за поддержкой проекта реновации территории Военного городка на ул. Тополевой. В его границах — 35 памятников истории и культуры, воинский мемориал. Реализация проекта позволит создать новый городской центр с историческим акцентом», — сказал мэр.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже заявлял о необходимости обновлять подвижной состав метро и высказывался о планах приобрести десяти пятивагонных составов. Согласно текущим оценкам мэрии, их стоимость может обойтись в 7,2 — 8,1 миллиарда рублей.

Ранее новосибирский метрополитен уже подготовил все станции к переходу на пятивагонные составы и даже начинал их использовать в часы пик. Эксперимент продлился с августа по декабрь 2022 года и был признан удачным. Но чтобы его продолжить, метрополитену нужны новые вагоны.

Ранее власти Новосибирска оценили стоимость пятивагонного состава метро в 900 млн.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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