Мэр Новосибирска Локоть обратился к БЭБ.РФ за деньгами для обновления поездов метро

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Новосибирский мэр выступил на Красноярском экономическом форуме.
Новосибирск может получить деньги от госкорпорации ВЭБ.РФ на обновление подвижного состава метрополитена. К организации обратился мэр Анатолий Локоть на Красноярском экономическом форуме в пятницу, 3 марта. Градоначальник напомнил, что новосибирское метро нуждается в замене старых четырёхвагонных составов новыми пятивагонными.
Также Анатолий Локоть поднял вопрос реконструкции территории Военного городка.
«Обратился к ВЭБ.PФ за поддержкой проекта реновации территории Военного городка на ул. Тополевой. В его границах — 35 памятников истории и культуры, воинский мемориал. Реализация проекта позволит создать новый городской центр с историческим акцентом», — сказал мэр.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже заявлял о необходимости обновлять подвижной состав метро и высказывался о планах приобрести десяти пятивагонных составов. Согласно текущим оценкам мэрии, их стоимость может обойтись в 7,2 — 8,1 миллиарда рублей.
Ранее новосибирский метрополитен уже подготовил все станции к переходу на пятивагонные составы и даже начинал их использовать в часы пик. Эксперимент продлился с августа по декабрь 2022 года и был признан удачным. Но чтобы его продолжить, метрополитену нужны новые вагоны.
Ранее власти Новосибирска оценили стоимость пятивагонного состава метро в 900 млн.
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