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Мобилизованный из Бердска Алексей Махмутов погиб в ходе СВО

Фото Мобилизованный из Бердска Алексей Махмутов погиб в ходе СВО
Фото Мобилизованный из Бердска Алексей Махмутов погиб в ходе СВО

Фото: администрация Бердска

Бердский военнослужащий погиб при выполнении задач СВО.

Военнослужащий из Бердска 37-летний Алексей Махмутов погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Махмутов родился Бердске, закончил лицей № 6, а затем местный электромеханический колледж. Работал на БЭМЗ и женился. На спецоперацию Алексей попал в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Погиб в феврале.

Прощание с Алексеем Махмутовым пройдёт в субботу, 4 марта, в Кафедральном соборе Преображения Господня с 12:00 до 13:00. Похороны пройдут в тот же день.

Ранее в администрации Куйбышевского района Новосибирска сообщили, что Александр Афанасьев геройски погиб 25 января при выполнении боевой задачи. Родом он был из села Горка Барабинского района. В Куйбышеве окончил вечернюю школу №9, получил профессию водителя. Более 12 лет он отработал бурильщиком в Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, сегодня губернатор проконтролировал отправку гуманитарной помощи в зону СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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