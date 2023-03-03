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Названа причина четырёхчасовой задержки рейса Тюмень — Новосибирск

Фото Названа причина четырёхчасовой задержки рейса Тюмень — Новосибирск
Фото Названа причина четырёхчасовой задержки рейса Тюмень — Новосибирск

Фото: S7

Самолёт из Тюмени в Новосибирск прервал вылет из-за технической неисправности.

Причиной четырёхчасовой задержки рейса из Тюмени в Новосибирск стала техническая неисправность воздушного судна. Информация появилась в сводке, которую опубликовал телеграм-канал Aviaincident. Самолёт временно отстранили от выполнения полётов.

«По сообщению экипажа, после посадки в аэропорту, при включении реверса сработала сигнализация о несрабатывании створок правого двигателя. ВС отстранено от полетов до устранения неисправности», — сказано в публикации.

Вылет самолёта из Тюмени в Новосибирск задерживался на четыре часа накануне вечером, 2 марта. Рейс 5352 авиакомпании S7 должен был приземлиться в Новосибирске в 19:50, однако сейчас время прибытия изменено на 00:15 по местному времени. Борт успешно приземлился в Новосибирске в 00:13, сказано в табло.

Ранее Сиб.фм сообщал о задержке рейса из Новосибирска в Санкт-Петербург. Это было связано с перекрытием воздушного пространства в небе над Северной столицей из-за обнаруженного неизвестного объекта. Самолёт вылетел в Пулково на час позже времени расписания.

Напомним, S7 запустит рейс из Новосибирска в Дубай с 17 марта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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