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общество

Остановку возле школы в Новосибирске очистили от снега после жалобы в прокуратуру

Фото Остановку возле школы в Новосибирске очистили от снега после жалобы в прокуратуру
Фото Остановку возле школы в Новосибирске очистили от снега после жалобы в прокуратуру

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура проверила жалобу на неочищенную от снега остановку в Новосибирске.

Пользователи соцсетей пожаловались на остановку и тротуар, заваленные снегом, возле школы на Плющихинском жилмассиве.

Снежные завалы появились на остановке «Виталия Потылицына» в Октябрьском районе города. Их могла оставить снегоуборочная техника после очистки проезжей части.

Проведенной прокуратурой Октябрьского района проверкой установлено, что сотрудниками дорожно-эксплуатационного учреждения после проведения работ по очистке автомобильных дорог от снега на остановочной платформе «Виталия Потылицына» оставлены снежные валы.

«Прокуратура внесла руководителю МКУ «ДЭУ 1» представление, которое незамедлительно рассмотрено. Требования прокуратуры удовлетворены, нарушения устранены, остановочная платформа очищена», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокуратура организовала проверку после обнаружения трупа в коллекторе. Следователи СК осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, чтобы установить точные причины гибели мужчины.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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