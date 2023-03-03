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Певец из Новосибирска Дава посвятил свой новый клип Ольге Бузовой

Фото Певец из Новосибирска Дава посвятил свой новый клип Ольге Бузовой
Фото Певец из Новосибирска Дава посвятил свой новый клип Ольге Бузовой

Фото: ютюб канал dava__m, olgabuzova

Исполнитель из Новосибирска Давид Манукян выпустил новый клип, в котором посвятил строчки своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.

Певец и блогер из Новосибирска Давид Манукян, более известен как Дава, выпустил новый клип на YouTube "Временно". За два дня ролик набрал 93 тысячи просмотров при 5 миллионной аудитории.

Поклонники музыканта увидели скрытый смысл в строках песни. Они считают, что Дава посвятил их своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.

"Милая выйди из тени. Пусть тебе страшно остаться одной. Время залечит быстрее. Думай не чувствами, а головой.", — поет Дава.

Помимо этого, фанаты заметили схожесть клипа с клипом Бузовой "Мало половин". В ролике Давы наблюдается похожая цветокоррекция и аналогичные сцены.

Фото Певец из Новосибирска Дава посвятил свой новый клип Ольге Бузовой 2

Как ранее писал Сиб.фм, певец из Новосибирска Дава получил второй штраф за парковку на 3 000 рублей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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