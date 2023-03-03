Певец из Новосибирска Дава посвятил свой новый клип Ольге Бузовой

Фото: ютюб канал dava__m, olgabuzova

Исполнитель из Новосибирска Давид Манукян выпустил новый клип, в котором посвятил строчки своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.

Певец и блогер из Новосибирска Давид Манукян, более известен как Дава, выпустил новый клип на YouTube "Временно". За два дня ролик набрал 93 тысячи просмотров при 5 миллионной аудитории.

Поклонники музыканта увидели скрытый смысл в строках песни. Они считают, что Дава посвятил их своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.

"Милая выйди из тени. Пусть тебе страшно остаться одной. Время залечит быстрее. Думай не чувствами, а головой.", — поет Дава.

Помимо этого, фанаты заметили схожесть клипа с клипом Бузовой "Мало половин". В ролике Давы наблюдается похожая цветокоррекция и аналогичные сцены.







Как ранее писал Сиб.фм, певец из Новосибирска Дава получил второй штраф за парковку на 3 000 рублей.