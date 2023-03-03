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Средневзвешенная ставка по новостройкам выросла за месяц на 37%

Фото Средневзвешенная ставка по новостройкам выросла за месяц на 37%
Фото Средневзвешенная ставка по новостройкам выросла за месяц на 37%

Фото: Максим Николаев

Эксперт оценил рост средневзвешенной ставки по недвижимости в России и Новосибирске.

Средневзвешенная ставка под залог ДДУ в январе 2023 года составила по РФ 4,82%, что на 37,7% выше, чем в декабре прошлого года. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Прирост составил 1,32 п.п. таким образом среднемесячный ипотечный одномоментно вырос на 10%.

По словам эксперта, это ожидаемый результат борьбы ЦБ с околонулевыми ставками. Сегодня стандартная ставка по льготной ипотеке составляет 8%, а специальная 6%. Поэтому можно прогнозировать дальнейшее удорожание ипотеки на новостройки.

«Вместе с ростом сократилось и число ипотечных кредитов, но их количество выше минимальных показателей 2022 года. В Новосибирской области рост средневзвешенной ставки на новостройки составил только 14,5%, а среднемесячный ипотечный платеж увеличился на 5,3%. Коррекция цены квадратного метра составила за это же время 1,3%. Ипотека в декабре была более доступной, чем в начале года», — объяснил Николаев.

По данным аналитика, за месяц разрыв между ипотечными ставками на новостройки в РФ и Новосибирской областью сократился на 0.61 п.п. это повысит ликвидность новостроек в регионе и даст небольшой приток иногородних покупателей. Наиболее выгодными условия ипотеки в СФО остаются в Омской области и Республике Алтай.

Напомним, новосибирская компания «Брусника» стала победителем в крупнейшем градостроительном конкурсе РФ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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