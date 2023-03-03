В Новосибирске на выходные 4 и 5 марта синоптики обещают заморозки и ветер

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На предстоящие выходные, 4 и 5 марта, «Яндекс Погда» обещает в Новосибирске похолодание до – 9 градусов и сильный ветер.

Как сообщили в сервисе «Яндекс Погода», прогноз специалисты составили на основе собственной технологии Метеум, которая позволяет сравнивать климат во всех городах России.

«Согласно прогнозу, утром 4 марта новосибирцев ожидает небольшой снег. Температура воздуха опустится до -7°, а скорость ветра составит 6,8 метров в секунду. В воскресенье, 5 марта, в Новосибирске ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет -5°», — рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Немного потеплеет в воскресенье, 5 марта. В этот день столбик термометра будет держаться на отметке -5°. Осадков особых не ожидается.

Как отмечают синоптики Яндекса, в эти выходные холоднее всего будет в Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске (в этих мегаполисах столбик термометра опустится до минус 9 градусов). А вот теплее всего 4 марта будет в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Если сравнить этот прогноз с данными Западно-Сибирского УГМС, то сибирские синоптики обещают температуры в два раза ниже: до – 16 градусов.