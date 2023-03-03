Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске на выходные 4 и 5 марта синоптики обещают заморозки и ветер

Фото В Новосибирске на выходные 4 и 5 марта синоптики обещают заморозки и ветер
Фото В Новосибирске на выходные 4 и 5 марта синоптики обещают заморозки и ветер

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

На предстоящие выходные, 4 и 5 марта, «Яндекс Погда» обещает в Новосибирске похолодание до – 9 градусов и сильный ветер.

Как сообщили в сервисе «Яндекс Погода», прогноз специалисты составили на основе собственной технологии Метеум, которая позволяет сравнивать климат во всех городах России.

«Согласно прогнозу, утром 4 марта новосибирцев ожидает небольшой снег. Температура воздуха опустится до -7°, а скорость ветра составит 6,8 метров в секунду. В воскресенье, 5 марта, в Новосибирске ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет -5°», — рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Немного потеплеет в воскресенье, 5 марта. В этот день столбик термометра будет держаться на отметке -5°. Осадков особых не ожидается.

Как отмечают синоптики Яндекса, в эти выходные холоднее всего будет в Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске (в этих мегаполисах столбик термометра опустится до минус 9 градусов). А вот теплее всего 4 марта будет в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Если сравнить этот прогноз с данными Западно-Сибирского УГМС, то сибирские синоптики обещают температуры в два раза ниже: до – 16 градусов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13927
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11581
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10050
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8650
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8072
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7752
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6679
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона