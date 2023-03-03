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общество

В Новосибирске прокуратура внесла представление директору МКУ за нерабочий светофор

Фото В Новосибирске прокуратура внесла представление директору МКУ за нерабочий светофор
Фото В Новосибирске прокуратура внесла представление директору МКУ за нерабочий светофор

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске из-за нерабочего светофора на перекрёстке в Кировском районе регулярно собиралась пробка.

В Новосибирске директору МКУ «ГЦОДД» внесли представление из-за нерабочего светофора на перекрёстке Петухова и Советского шоссе. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе выездной проверки выявлены нарушения требований п. 6.4.1, п.6.4.2 ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», — уточнили в ведомстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что из-за нерабочего светофора на участке регулярно образовывалась пробка. Работу сфетофора наладили после вмешательства прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 марта текущего года на российских светофорах появится новый сигнал в виде стрелки с фигурой человечка — он означает, что за поворотом расположен пешеходный переход. Это будет отдельный блок, который устанавливается снизу от стандартного транспортного светофора. Цвет сигнала — белый. Секция будет работать в мигающем режиме или полностью выключена.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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