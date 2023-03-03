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В Новосибирске жильцы взорвавшегося дома пытаются купить квартиры в соседних пятиэтажках

Фото В Новосибирске жильцы взорвавшегося дома пытаются купить квартиры в соседних пятиэтажках
Фото В Новосибирске жильцы взорвавшегося дома пытаются купить квартиры в соседних пятиэтажках

Коллаж Сиб.фм: фото автора

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, жители взорвавшегося дома №39 на улице Линейной в Новосибирске пытаются купить квартиры в соседних пятиэтажках.

Корреспондент Сиб.фм много раз работал на улице Линейной, где в доме №39 взорвался газ. Однако во время последнего визита на место приметил рекламный баннер на доме, который буквально упирается в стены разрушенной пятиэтажки.

Согласно информации на плакате, квартира с видом на развалины продавалась. На телефонный звонок корреспондента ответила риэлтор одного из крупнейших агентств недвижимости в Новосибирске. Как выяснилось, квартира в соседнем доме продавалась ещё до трагических событий.

«Сейчас она не продаётся: надо сказать, чтобы сняли уже баннер.... Люди передумали продавать: у них свои обстоятельства»,

- кратко резюмирует специалист.

В ответ на журналистский интерес собеседника риэлтор отвечает, что в этой квартире сейчас живут сами пострадавшие из взорвавшегося дома, и продавать квартиру после трагического происшествия никто не планирует. Даже наоборот, собственники квартир из разрушенного хотят купить жильё поближе к эпицентру взрыва.

«Звонят из разрушенного дома – просят продать эту квартиру. Одна женщина была вообще очень настойчивой. Я ей сказала, что квартиру мы сейчас не продаём. Так она позвонила моим клиентам и очень просила продать эту квартиру», — рассказала риэлтор.

Также в агентствах недвижимости рассказывают, что жильцы из дома №39 на Линейной на выделенные деньги хотят купить квартиры вокруг: их не пугает газовое снабжение всех соседних пятиэтажек.

Фото В Новосибирске жильцы взорвавшегося дома пытаются купить квартиры в соседних пятиэтажках 2

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что цены на квартиры в домах с газом после ЧП на Линейной упали: в середине февраля желающих приобретать такое жильё было немного, но риэлторы называли это явление временным.

Сам разрушенный дом был оценен в сумму, превышающую 330 миллионов рублей. Выкупать квартиры у собственников планирует мэрия Новосибирска. Первоочерёдные выплаты все жильцы уже получили.

Сейчас жители подъездов №1 и 4 дома №39 на Линейной продолжают выносить из пятиэтажки личные вещи, в том числе оконные рамы. Далее разрушенное здание разберут и пустят на муниципальные нужды. Согласно последним данным, от взрыва газа погибли 15 человек.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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