В Новосибирской области вывезли 87 тысяч кубометров снега

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается очистка дорог от снега.

На сегодняшний день в Новосибирской области с дорог вывезли 87 тысяч кубометров снега. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона (ТУАД). Всего в работах задействовали семь подрядчиков.

«Каждую зиму и весну подрядчики вывозят снег с улиц Агролеса, Калиновки, Чернореченского, Лебедевки в Искитимском районе, с улиц Карасука, Кутузово, Коченево, Мочище, Мошково, Каменки, поселка Садовый, Барышево, Маслянино, Ордынки, Татарск, Краснозерки а и других населенных пунктов – всего их 20. На сегодняшний день подрядчиками вывезено 87 тысяч куб. м снега. Больше всего – в Новосибирском районе – 39 тысяч», — сказано в сообщении ТУАД.

Вывоз снега продолжается, чтобы обеспечить безопасность дорог и подготовиться к возможному паводку, уточнили в организации. Общая протяженность сети территориальных дорог Новосибирской области 12 721 км.

Ранее мэр Анатолий Локоть сообщал, что в Новосибирске подготовили план подготовки к весеннему паводку. По словам градоначальника, особое внимание муниципальные власти уделяют вывозу снега с участков, которые находятся в зоне подтопления. Всего в частном секторе и на территории многоквартирных домов есть 113 таких объектов. Кроме того, коммунальные службы занимаются вывозом снега с городских дорог, подверженных подтоплению. В Новосибирске насчитали 39 подобных участков.

Напомним, в зону паводка в Новосибирской области могут попасть более 3000 домов в 13 населенных пунктах.