Жильцы многоквартирного дома в Новосибирске выкинули мебель с балкона 7 этажа

Фото и видео: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске жильцы многоквартирного дома выкинули стол и кровать с балкона.

В четверг, 2 марта, в Новосибирске заметили жильцов многоквартирного дома, которые выкинули мебель со своего балкона на 7 этаже. Видео от очевидца опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» Вконтакте.

Избавиться от лишней мебели решили жители дома №64 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

При экстремальном выносе мусора никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске. В комментариях новосибирцы предположили, что кошки могли выпасть сами — например, во время прогулки по окну или чердаку. Тем не менее, жительница уверены, что животные были именно выброшены.