Жители Новосибирска рассказали, на что потратили выигранные в лотерею миллионы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Участники лотерей из Новосибирской области за 2022 год выиграли 727 миллионов рублей.

За 2022 год 21 житель Новосибирской области выиграл в лотерею призы суммой от 500 тысяч рублей и больше, а 11 их них стали миллионерами. Общая же сумма выигрыша новосибирцев превысила 727 миллионов рублей. Такие данные сообщает распространитель лотерей «Столото».

Безработный Яков Ханин выиграл в лотерею 1 миллион рублей. Полученные деньги он потратил на выплату кредита за квартиру, купил посудомоечную машину и робот-пылесос. Когда он избавился от финансовых обязательств, то смог уделить больше уделить времени как семье, так и своей карьере. На момент публикации он работает начальником охраны.

Пенсионерка Галина Щеглова часть выигранного миллиона отдала на благотворительность, а продавца счастливого билета позвала в театр. По словам женщины, после выигрыша жизнь не сильно изменилась, но стала качественнее: она смогла себе позволить покупать все необходимые лекарства и ходить в салоны красоты.

Кристина Казанцева выигранными деньгами поделилась с сестрой мужа и свекровью, которая и подарила ей счастливый билет. Сестра потратила выигрыш на бытовые нужды, мать мужа — на ремонт дома, а сама победительница на свою часть купила автомобиль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина выиграл миллион рублей в лотерею по купленному отцом билету. По словам Вячеслвав, его отец купил около 500 билетов, которые он дарил своим коллегам и близким.