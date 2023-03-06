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общество

В Новосибирской области в 2023 году отремонтируют 80 дорог и мостов

Фото В Новосибирской области в 2023 году отремонтируют 80 дорог и мостов
Фото В Новосибирской области в 2023 году отремонтируют 80 дорог и мостов

Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области в течение года будут ремонтировать мосты и дороги по нацпроекту.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области в течение текущего года отремонтируют 80 дорог и мостов. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в правительстве региона.

«...на 84 объектах Новосибирской области, 80 из них сдадут к концу года. Речь идёт о ремонте, в том числе капитальном, который позволит привести элементы транспортной инфраструктуры в нормативное состояние», — сообщили в телеграм-канале правительства.

В список вошли 19 объектов в Новосибирске. Среди них объекты на Софийской и Тайгинской, Советское шоссе и дамба ОбьГЭС. Работы пройдут также в 27 районах области. Среди наиболее крупных – автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и «Здвинск-Довольное» с выходом на дорогу «К-09».

Напомним, дорогу до СКИФа под Новосибирском сдадут до конца 2023 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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