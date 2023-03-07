Осужденные из Новосибирской области сделали бюсты и картины к 110-летию Покрышкина

Фото: ГУФСИН РФ по Новосибирской области
В исправительных учреждениях Новосибирской области отметили 110-летие Покрышкина.
6 марта 2023 года исполнилось 110 лет со дня рождения прославленного летчика, первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. В исправительных учреждениях Новосибирской области провели конкурс на лучшее изображение авиатора.
Конкурс «Образ Покрышкина А.И.» прошел в двух коминациях: картины и скульптуры. Лучшие произведения выставили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области.
Лучшими картинами признали работы осужденных из исправительной колонии №14 и исправительной колонии №18.
Лучшим скульптурным произведением стал бюст Покрышкина, изготовленный осужденными в лечебно-исправительном учреждении №10.
Конкурсные работы передадут в различные музеи города и области.
Ранее Сиб.фм сообщал, что осужденные в Новосибирске слепили злобного снеговика, маскота хоккейного клуба "Сибирь".
Также в Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение.
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