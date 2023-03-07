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общество

В Новосибирске 22 многодетные женщины получили знаки "За материнскую доблесть"

Фото В Новосибирске 22 многодетные женщины получили знаки "За материнскую доблесть"
Фото В Новосибирске 22 многодетные женщины получили знаки "За материнскую доблесть"

Фото: правительство НСО

В честь Международного женского дня в Новосибирске наградили многодетных матерей.

Многодетные матери Новосибирской области получили знаки отличия «За материнскую доблесть» накануне Международного женского дня. Церемония вручения прошла сегодня в правительстве региона.

Награды получили 22 многодетные матери из Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Искитимского, Каргатского, Коченевского, Маслянинского Ордынского, Тогучинского, Чистоозерного районов, г. Бердска, р.п. Кольцово, Дзержинского, Калининского, Советского района города Новосибирска.

Среди награждённых женщин есть матери 5, 6 и 9 детей.

Знаки отличия вручали губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

«Если десять лет назад многодетных семей в Новосибирской области было чуть меньше 17 тысяч, то сегодня уже почти 46 тысяч. Достаточно серьезный рост, и в этих изменениях есть и ваш вклад – не только усилия государства, но и ваш пример, ваших семей. Вы своей жизнью доказываете, что многодетная семья, много детей – это здорово, правильно», — высказался глава региона.

Всего в Новосибирской области более 41 тысячи семей, в которых воспитывают по пять и более детей.

Напомним, в Новосибирске за день до 8 Марта выросли цены на такси.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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