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В Новосибирске СК отказался возбуждать дело после гибели таксиста Александра Калмыкова

Фото В Новосибирске СК отказался возбуждать дело после гибели таксиста Александра Калмыкова
Фото В Новосибирске СК отказался возбуждать дело после гибели таксиста Александра Калмыкова

Фото: Сиб.фм

Ранее в Новосибирске в лесу нашли тело пропавшего 51-летнего таксиста.

В Новосибирске не будут возбуждать уголовное дело после смерти 51-летнего таксиста Александра Калмыкова. Об этом в среду, 6 марта, сообщило издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По версии следствия, смерть таксиста не носит криминальный характер — он умер от переохлаждения.

Александр Калмыков работал в такси и пропал 21 января. В полицию обратилась жена пропавшего. Правоохранителям она рассказала, что муж уехал на автомобиле «Лада Веста» коричневого цвета от дома по ул. Тюленина 21 и не вернулся. В понедельник, 23 января, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что мужчину нашли погибшим.

Позже сообщалось, что на видео с попутчиком умершего водителя видно, как из машины выходят двое мужчин. Вышедшие из автомобиля пересекли Мочищенское шоссе и направились в сторону Заельцовского кладбища. На теле таксиста не нашли видимых телесных повреждений.

Как ранее писал Сиб.фм, личность попутчика убитого отца трёх детей с Первомайки пока не установили.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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