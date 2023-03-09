Опека решила отобрать детей у семьи после отравления алкоголем под Новосибирском

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В Новосибирской области следователи проводят проверку после отравления пятилетнего ребёнка алкоголем.

У семьи заберут детей после того, как пятилетний ребёнок отравился алкоголем в Чулымском районе. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении.

«По итогам проведенной профилактической работы с родителями специалистами принято решение об отобрании детей и помещении их в государственное учреждение. В соответствии с законодательством в суд муниципалитета направлен иск о лишении родительских прав в отношении детей. Органы опеки и попечительства ведут работу по дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетних», — рассказали в министерстве.

Ранее следователи начали проверку по факту отравления ребёнка алкоголем в Чулымском районе.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и, возможно, алкогольной интоксикацией. Соцработники периодически проверяют условия жизни детей, фиксируя антисанитарию.

Напомним, ранее в Новосибирске три женщины отравились хлором после купания в бассейне.