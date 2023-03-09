Прокуратура нашла нарушения в работе соцслужб после госпитализации ребёнка под Новосибирском

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура проверяет органы по надзору за несовершеннолетними после госпитализации пятилетнего ребёнка.

Прокуратура выявила нарушения в работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как пятилетнего ребёнка госпитализировали с признаками отравления в Чулымском районе. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время прокуратура сообщила, что отравление алкоголем у ребёнка, о котором было заявлено ранее, не подтвердилось.

Ранее следователи начали проверку по факту отравления ребёнка алкоголем в Чулымском районе.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и, возможно, алкогольной интоксикацией. Соцработники периодически проверяют условия жизни детей, фиксируя антисанитарию.

Напомним, сегодня опека решила отобрать детей у семьи после госпитализации ребёнка под Новосибирском.