Прокуратура нашла нарушения в работе соцслужб после госпитализации ребёнка под Новосибирском

Фото: Прокуратура Новосибирской области
В Новосибирской области прокуратура проверяет органы по надзору за несовершеннолетними после госпитализации пятилетнего ребёнка.
Прокуратура выявила нарушения в работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как пятилетнего ребёнка госпитализировали с признаками отравления в Чулымском районе. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
В то же время прокуратура сообщила, что отравление алкоголем у ребёнка, о котором было заявлено ранее, не подтвердилось.
Ранее следователи начали проверку по факту отравления ребёнка алкоголем в Чулымском районе.
Ранее СМИ сообщили, что в селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и, возможно, алкогольной интоксикацией. Соцработники периодически проверяют условия жизни детей, фиксируя антисанитарию.
Напомним, сегодня опека решила отобрать детей у семьи после госпитализации ребёнка под Новосибирском.
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