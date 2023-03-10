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Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации ребёнка с истощением под Новосибирском

Фото Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации ребёнка с истощением под Новосибирском
Фото Бастрыкин поручил возбудить дело после госпитализации ребёнка с истощением под Новосибирском

Фото: СКР

Ранее в Новосибирской области госпитализировали пятилетнего ребёнка с истощением и признаками отравления алкоголем.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после госпитализации пятилетнего ребёнка в Чулымском районе Новосибирской области в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Сообщается о госпитализации пятилетнего ребенка в городе Чулыме Новосибирской области в состоянии комы с признаками истощения и алкогольной интоксикации. Отмечается, что ребенок вместе с сестрой воспитывается в семье, ведущей асоциальный образ жизни, а должностные лица местных субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних на протяжении последних трех лет каких-либо мер по предотвращению возникшей ситуации и изъятию детей из семьи не принимали», — уточнили в СКР.

Контроль за исполнением поручения на себя взял центральный аппарат ведомства.

Ранее бабушка ребёнка из Чулымского района, которого ранее госпитализировали с признаками отравления алкоголем, осталась недовольна результатами экспертизы. Проверка показала, что в крови пятилетнего мальчика не нашли следов интоксикации спиртным. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм родственница ребёнка заявила, что считает результаты исследования ошибочными.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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