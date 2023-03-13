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S7 Airlines запустит прямой рейс из Новосибирска в Китай

Фото S7 Airlines запустит прямой рейс из Новосибирска в Китай
Фото S7 Airlines запустит прямой рейс из Новосибирска в Китай

Фото: S7

Новосибирская авиакомпания S7 возобновляет прямые перелёты в Китай.

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы полеты в Китай из Новосибирска и Иркутска. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе организации.

Первые рейсы отправятся 27 мая. Рейсы Новосибирск-Урумчи будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Новосибирска в субботу, обратно — в воскресенье. Время в пути – около 2,5 часов. Рейсы Иркутск-Пекин будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Время в пути составит 3-3,5 часа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые рейсы в Дубай из Новосибирска. Первые рейсы вылетят в Дубай в пятницу 17 и 24 марта, а обратно — в субботу 18 и 25 марта. Время вылета из Новосибирска – 19:55, прибытие в Дубай – 23:15 по местному времени. Из Дубая самолет вылетит в 0:15 и приземлится в Новосибирске в 8:50.

Напомним, рейс Новосибирск — Астана возобновили 18 февраля.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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