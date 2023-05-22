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общество

В Новосибирске в понедельник прогнозируют жару до +26 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 22 мая потеплеет до +26 градусов.

В понедельник, 22 мая, в Новосибирске ожидается температура +23..+26 градусов и северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с и порывами до 14 м/с. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В первой половине дня сохранится погода без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +17, +19 С. После обеда потеплеет до +23..+25 в городе и +21..+26 по области.

Ночная температура также останется высокой относительно последних недель: +7..+12 по области, местами +1..+6. Во вторник, 23 мая, в Новосибирской области ожидается температура +18..+23. Ветер сменится на северный.

Из-за сухой и жаркой погоды в Новосибирской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (наивысший класс опасности)

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске загорелись три частных дома в Ленинском районе. По последним данным, огонь охватил 3 частных дома и прилегающие строения. Открытый огонь локализовали за час, никто не пострадал.

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Сергей Щукин
Журналист

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