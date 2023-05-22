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общество

В Новосибирске заметили стаю крыс у торгового центра

Фото: Pixabay.com

Житель Новосибирска обратил внимание на стаю грызунов.

За торговым центром «Лазурный» на улице Высоцкого в Новосибирске заметили стаю крыс. Об этом в понедельник сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». Грызуны попали на видео.

«Местные жители близлежащих домов об этом знают и стараются это место обходить стороной. Когда я это снимал, сзади ко мне стали подползать крысы — я ушёл от туда быстрым шагом. В кадр не попали крысы размерами с кошку», — сообщил автор видео.

Ранее Сиб.фм сообщал, что крупные крысы бегают возле магазинов в районе станции метро "Золотая Нива" в Новосибирске.

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Александр Борисов
журналист

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