В Новосибирске заметили стаю крыс у торгового центра

Житель Новосибирска обратил внимание на стаю грызунов.

За торговым центром «Лазурный» на улице Высоцкого в Новосибирске заметили стаю крыс. Об этом в понедельник сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black». Грызуны попали на видео.

«Местные жители близлежащих домов об этом знают и стараются это место обходить стороной. Когда я это снимал, сзади ко мне стали подползать крысы — я ушёл от туда быстрым шагом. В кадр не попали крысы размерами с кошку», — сообщил автор видео.

Ранее Сиб.фм сообщал, что крупные крысы бегают возле магазинов в районе станции метро "Золотая Нива" в Новосибирске.