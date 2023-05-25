В Новосибирске глава азербайджанской диаспоры назвал провокацией негативный ролик о мигрантах

В Новосибирске жители улицы Хилокская пожаловались Владимиру Путину на мигрантов.

В Новосибирске после череды драк жители улицы Хилокская записали видеоролик к жалобой на мигрантов и адресовали его Президенту РФ. Они просят Владимира Путина защитить их от бесчинств гостей из Солнечной Азии, которые, по их словам, постоянно притесняют и убивают русских, а также устраивают драки.

Жители Хилокского жилмассива устали от такого соседства. Ролик появился в сети 21 мая, после очередной массовой драки мигрантов.

Глава азербайджанской диаспоры Расим Бабаев в беседе с Сиб.фм заявил, что на самом деле никакого «международного конфликта» на Хилокской нет. По его мнению, это больше похоже на конфликт на почве конкуренции, поскольку в этом районе много торговых точек.

Расим Бабаев заявил, что люди, выступавшие на видео, не проживают в этом районе и ситуацию знают только с чужих слов. Однако он согласился, что в районе, где проживает много мигрантов, давно нужно навести порядок. И диаспора готова в этом помогать.

Расим Бабаев предложил авторам видеоролика сесть за стол переговоров, обсудить проблему и найти пути решения.

В частности, можно организовать совместное патрулирование этого района. Главы других азиатских диаспор сложившуюся ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, ранее сообщалось, что мигранты устроили массовую драку на Хилокской.