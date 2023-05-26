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общество

Россия может остаться без зарубежных контактных лиц

Freepik, authors: Daniil Dubov

Их могут заменить на японские линзы.

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова прокомментировала прекращение поставки американских контактных линз на российский рынок. По словам специалиста, это отразится как на пациентах, так и на работе клиник. Об этом пишет RuNews24.ru со ссылкой на «360».

Офтальмолог подчеркнула, что отечественного аналога линз-имплантов нет, хотя на рынке существуют российские мягкие и жесткие линзы. Но и их недостаточно, а нарастить массовое производство в короткие сроки не получится, отметила она.

Поэтому Шилова считает, что важно как можно скорее наладить параллельный импорт имплантов через страны ближнего зарубежья, а также вывести на российский рынок японские линзы.

Напомним, офтальмолог рассказала о вреде использования гаджетов для зрения.

#Россия #глаза #контактные линзы
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Дарья Бочкун
журналист

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