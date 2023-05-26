Учёную из Новосибирска задержали по подозрению в провозе ДНК в США

Американские таможенники задержали новосибирскую учёную.

Новосибирская ученая, работающая в Академгородке, была задержана в США по подозрению в незаконном провозе ДНК. Инцидент произошел, когда в ходе проверки багажа ученой по имени Перельман, таможенные службы аэропорта обнаружили контейнеры с биологическими образцами.

По данным издания «Родные Берега» от источника в институте, ученая перевозила девять ампул и десять колб с культурами клеток и образцами ДНК, которые были привезены ею в рамках научных исследований.

В результате нарушения, совершенного в августе прошлого года, Перельман была задержана, а затем выпущена под поручительство до судебного разбирательства. Во время следствия ученая пояснила, что не успела получить необходимые документы на контейнеры с образцами, так как этот процесс требует много времени, а она срочно должна была отправиться в путешествие. Она также честно признала свою вину, что может помочь ей избежать серьезного наказания. Окончательное решение по ее делу будет принято после судебного заседания, назначенного на август текущего года.

Ампулы содержали биологические образцы ДНК млекопитающих семейства куньих, а колбы содержали образцы ДНК сибирского журавля и красного волка.

Напомним, ранее суд продлил арест физику из Новосибирска Маслову по делу о госизмене.