В Новосибирске доля женщин в бизнесе составила 30%

В России, в том числе в Новосибирске, растёт количество женщин-предпринимательниц.

В Новосибирске прошла конференция, посвященная развитию женского предпринимательства и под названием "Женское лидерство: тренд на сообщество". Мероприятие было включено в деловую программу фестиваля, организованного в честь Дня российского предпринимательства.

Ведущие представители регионального отделения "Опоры России" решили уделить особое внимание женской теме, осознавая, что количество женщин-руководителей и бизнес-владельцев постепенно увеличивается.

«В Новосибирской области, как и в большинстве регионов страны женщин в бизнесе около 30%. При этом 55% трудоспособного населения России это именно женщины. И уровень образования у них в целом выше. Мы уверены, что это большой потенциал и тема требует внимания», — говорит исполнительный директор, руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Эксперты подчеркивают, что одной из причин роста женского предпринимательства являются текущие демографические изменения. В последнее время наблюдается эмиграция, преимущественно мужчин, что способствует развитию женского предпринимательства.

Напомним, в Новосибирске мэрия продлила срок приема заявок установку остановок общественного транспорта.