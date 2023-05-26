В Новосибирске 90 семей получат ключи от квартир в долгострое на Кропоткина

В Новосибирске более 90 семей в ближайшее время получат ключи от квартир в долгострое на улице Кропоткина.

В Калининском районе Новосибирска введен в эксплуатацию долгострой на улице Кропоткина 130/6. Многоэтажку должны были достроить еще в 2017 году, но из-за смены застройщика десятки дольщиков не могли получить ключи от квартир.

«Прокуратурой района неоднократно принимались меры прокурорского реагирования, направленные на ускорение завершения строительства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Стройка продолжалась с 2012 года. По сообщению ведомства, в ближайшее время долгожданное новоселье отметят более 90 семей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура региона активно следит за завершением строительства проблемных домов №12/1 и №67 на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска. В эти дома денежные средства вложили 358 человек.