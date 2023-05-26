В Новосибирске водитель Toyota сбила 8-летнего ребёнка

В Калининском районе в результате ДТП пострадал ребёнок.

На территории Калининского района произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Авария случилась сегодня, 26 мая, в 17:13, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Женщина 1987 года рождения, управляющая автомобилем Тойота Витц, двигалась по внутридворовой территории и на перекрестке с улицей Макаренко, напротив дома 32/2, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате этого ДТП пострадал мальчик 2015 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает наряд Госавтоинспекции, который выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Новосибирске четыре автомобиля пострадали в ДТП с троллейбусом № 24.