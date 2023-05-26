В Новосибирской области попрощались с погибшим на СВО младшим сержантом Денисом Ильиным

Уроженец Новосибирской области Денис Ильин погиб в зоне СВО.

В Новосибирской области 23 мая в селе Пролетарское Ордынского района прошла церемония прощания с младшим сержантом Денисом Ильиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Сообщается, что Денис Ильин погиб, выполняя свои служебные обязанности. Подробности его гибели на данный момент не раскрываются. Известно, что он проходил военную службу по контракту.

23 мая в селе Пролетарском состоялась церемония прощания с погибшим. Денис родился в 1991 году. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего.

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